Eneseisolatsiooni suunatud lähikontaktsed saavad võtta karantiinilehe

Isolatsiooninõude täitmiseks koju jäämiseks väljastab perearst lähikontaktsele niinimetatud karantiinilehe. See võimalus on olnud alates eriolukorra lõpust mai teises pooles, ent paljud töötajad ega tööandjad pole sellest teadlikud. «Seda on praegu tehtud üksnes Covid-19 haiguse puhul – teiste nakkushaiguste puhul see ei kehti,» ütles haigekassa juhatuse liige Pille Banhard ja lisas, et teiste nakkushaiguste puhul on arstil jätkuvalt võimalik väljastada tavapärane haigusleht.