Riigiasutused maskinappusest: edaspidi ei saa ühele tarnijale lootma jääda

«Väidetavalt on maskid veel Hiina tollis kinni,» ütles PPA-s maskihanget korraldanud Herdis Jensen ning lisas, et põhitarnija OÜ Hurt pakkus välja väiksemate osade kaupa tarnet. Kokku pidi mitmed maskihanked võitnud ettevõte riigile ja selle allasutustele tarnima ligi 9 miljonit maski, neist üle 6,5 miljoni pidid nad üle andma 1. novembriks, mida aga ei ole tehtud ja kaupa oodatakse tänaseni.

OÜ Hurt juhataja Lasse Hurt rääkis ERR-ile, et lepingute täitmine on viibinud koroonapandeemiast tingitud tarneprobleemide tõttu, kuid kriitilises maskipuuduses olevad asutused on oma tellimused siiski kätte saanud.