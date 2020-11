USA ravimiamet kiitis heaks esimese koduse molekulaar-koroonatesti

Lucira Healthi tegevjuhi Erik Engelsoni sõnul põhinevad senised kodus tehtavad kiirtestid antikehade määramisel. Kuna antikehi haiguse esimestel päevadel ei teki, on sellised testid nakkusohu tuvastamiseks vähe tõhusad, kuna just haiguse esimestel päevadel on inimene kõige nakkusohtlikum. Uus molekulaartest on 50–60 korda tundlikum ja seega ka täpsem kui antigeenitest.