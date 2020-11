Proviisor Janne Sepp: iga ravim on mürk

Janne Sepp kirjutab Tartu Ülikooli vilistlaste ajaveebis, et iga ravim on mürk. Mitte ükski ravim, ei looduslik ega taimne, pole täiesti ohutu – kui ravimil on toime(d), on sel ka kõrvaltoime(d). Ravimimaailma ümbritsev jäik õigusraamistik ja karmid nõuded kaitsevad rahva tervist ning tagavad selle, et ravimid on kvaliteetsed, ohutud ja tõhusad.

1. Tarvita ravimeid õigel otstarbel, õigel viisil ja õiges annuses!

Ravimitest on kasu vaid siis, kui tarvitada neid õigesti. Seda, mis on õige, teab arst või apteeker, kes õpib kaua ülikoolis, et saada selles vallas eksperdiks. Nemad aitavad tervisehäda korral leida parima ravi ja/või ravimi, võttes arvesse patsiendi organismi eripära, kaasuvaid haigusi ja teisi tarvitatavaid ravimeid. Erilist tähelepanu tuleb pöörata siinjuures lastele, kelle organism talitleb teistmoodi kui täiskasvanute oma ja kellele on välja töötatud eraldi ravimid, mille annustamine sõltub lapse vanusest ja kehakaalust.

Ükski ravim ei ole nii universaalne, et toimiks igaühe puhul ühtviisi hästi kõigi hädade vastu. Seepärast ei tarvita arukas inimene ravimeid iseenese tarkusest ega jaga neid (eriti retseptiravimeid) pere- või sõpruskonnaga. Kui inimene võtab retseptiravimit, mida arst ei ole talle määranud, seab ta oma tervise tõsisesse ohtu. Ja ehkki käsimüügiravimeid saab osta ilma arsti retseptita, ei tasu neidki manustada apteekriga nõu pidamata. Meelevaldse ravimitarbimise ja iseenese tarkusest raviotsuste tegemisega kaasneb suur terviserisk.

Dr Google ei asenda arsti ega apteekrit, olgugi et ta on vaid mõne näpuliigutuse kaugusel. Internetiotsing pole mõistlik tegu, sest kirjus infovirvarris on kerge sattuda väärinfo peale. Kui seda uskuma jääda, võivad tagajärjed tervisele olla pöördumatud. See on nagu loterii, kus võiduvõimalused on juhuslikud. Tervisega aga ei tasu õnnemänge mängida.

2. Osta ravimeid ainult apteegist!

Apteeki jõuavad ravimid, mille ohutus, kvaliteet ja tõhusus on tõestatud. Selle tagavad range kontroll ja farmaatsiasektori seadused. Apteegist ravimi ostmine ei ole pelgalt ostu-müügitehing, vaid sellega kaasneb alati ka nõustamine kui kvaliteetse apteegiteenuse osa. Kuna selle eelduseks on avatud suhtlemine apteekriga, tuleb apteegis käies piisavalt aega varuda, nii nagu ka arstile minnes. Apteek ei ole läbisõiduhoov.

Ometi on mõnes riigis (nt Ühendkuningriigis, Rootsis, Norras) otsustatud, et käsimüügiravimeid võib müüa ka toidupoes. Tuleb veel kord meelde tuletada, et ravim on mürk, kui tarvitada seda valesti. Väljaspool apteeki (nt toidupoes, bensiinijaamas, turul) jääb patsient kvaliteetsest apteegiteenusest ja nõustamisest ilma, kuna puudub asjatundja – apteeker. Kuna ravimeid võidakse seetõttu valesti kasutada, võivad tagajärjed olla kurvad.