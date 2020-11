Perearst Madis Veskimägi annab soovitused, kuidas kaitsta end koroonaviiruse eest

5. Võimalusel väldi ühistransporti, käi jala. Näiteks reipalt kõndides äärelinnast kesklinna, umbes kolm kilomeetrit, jõuab kohale isegi kiiremini. Bussi oodates on oht külmetada, langeb kaitsevõime erinevate pisikute suhtes. Reibas kõnd on hea südamele ja kopsudele, paraneb meeleolu, ööuni on parem.

«Need mõtted ja soov seda postitust kirjutada sündisid paar päeva tagasi, kui kõndisin Pelgulinna selveris ja nägin, et umbes 10 protsenti poesviibijatest kannab maski. Maski ei kandnud ka kassatöötajad. Küsisin — miks? Vastati, et nad on klaasi taga ja polevat vaja. Rääkisin ruumis hõljuvatest aerosoolidest ja ekspositsiooniajast, mis ühel hetkel võib viia töötaja haigestumiseni. Selle peale kehitati õlgu,» tundis Veskimägi.

Perearst ütleb, et tööl kasutab ta suure ohu korral FFP2 respiraatorit ja visiiri. Niinimetatud kirurgiline mask on soliidne küll, kuid maskivoltide kaudu siseneb-väljub õhk vabalt ja ei teki piisavat kaitset. «Minu hinnangul on piisavalt hea nanofiibrist, korraliku tootja mask, see liibub meeldivalt ümber nina ja suu. Harrastan reibast kõndi värskes õhus. Ei teki mingit lämbumistunnet, pigem on kõndimine mõnusam, külm õhk ei näpista hingamisteid,» ütles Veskimägi. Mask on pestav kuuma veega ja korduvalt kasutatav. Peale maski kandmist võta see ühte aasapidi sikutades eest ära ja aseta puhtasse kotti. Käsitse maski ettevaatlikult, kui tõenäoliselt nakkusohtliku eset. «Pese käsi!» rõhutab perearst.