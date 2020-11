Eestis ei ole veel grippi leitud, levivad rinoviirused

Kõige enam registreeritud pöördumisi on Tallinnas ja Tartumaal. Domineerivaks on rinoviirus, millele on iseloomulikud aevastamine, nohu, vahel esineb ka valulik kurk. Lastel võivad lisanduda köha ja palavik. Rinoviirused on umbes 30-40 protsendi täiskasvanutel esinevate niinimetatud külmetushaiguste põhjuseks.