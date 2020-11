Kardioloog selgitab, kuidas võib erineda meeste ja naiste puhul infarkt

Mis on südame isheemiatõbi?

Südame isheemiatõbi ehk koronaartõbi on südant verega varustavate pärgarterite aterosklerootilistest muutustest ning südamelihase vere- ja hapnikuvaegusest tekkinud haigus, mille korral südamelihas ei saa piisavalt verd. Südame isheemiatõbi on meeste ja vanemaealiste naiste kõige sagedasem südamehaigus. Olulisimad südame isheemiatõve riskitegurid on pärilikkus, kõrge arteriaalne vererõhk, suhkurtõbi, suitsetamine ja vere rohke kolesteroolisisaldus. Südame isheemiatõve haigusvormideks on stenokardia, südameinfarkt, varasem põetud südameinfarkt, südame rütmihäired, südametalitluse puudulikkus ja südameseiskus.

