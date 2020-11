Eesti koroonarakendust on alla laaditud 200 000 korda

Kokku on inimesed end HOIA rakenduses haigeks märkinud 586 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 364. Rakendust haldava TEHIKu e-teenuste juhi Tanel Tera sõnul on see ka ainuke info, mida HOIA kasutajate kohta öelda saab. «Tänaseks on kindlasti väga suur hulk inimesi saanud läbi rakenduse ka anonüümse teavituse, et nad on olnud olnud lähikontaktis koroonaviirusesse nakatunuga,» rääkis Tera. Ta rõhutas, et infot, kui palju ja kellele need teavitused on läinud, ei valda ükski teine osapool peale inimese enda.