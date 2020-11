Kooliõed: koolides tuleb koroona levikule pidurit tõmmata

Kui kevadel läksid õpilased nädalateks täies mahus koduõppele, siis praegu toimuvad enamustes koolides lisaks distantsõppele ka kohapealsed tunnid, mistõttu on koolimajad potentsiaalsed nakkuse levimise kohad. Praktika näitab, et nii ei ole ainult teoreetiliselt, kirjutavad kooliõed pöördumises.

Selliseid koole, kus õppetöö toimub veel nö täiskomplektis, on alles jäänud üksikud. Kuid olukord muutub iga päev ja see ei pruugi nii jääda. Kui veel eelmisel nädalal olid näiteks Õismäel asuvad koolid viirusest suhteliselt puutumata ja õppetöö toimus koolimajades, siis sel nädalal tuli ka sealsetel koolidel distantsõpe kasutusele võtta.

Praegu ei ole kooliõdede sõnul võimalik öelda, kuidas on mõnedel koolidel õnnestunud viirust kauem vältida. «Võib-olla on oma osa sellel, et osades koolides on lapsed rohkem pärit ümberkaudsest piirkonnast ja ei kasuta kooli tulekuks ilmtingimata ühistransporti. Või siis tullakse küll kooli kokku üle linna, kuid kasutatakse selleks lapsevanemate transporti. Kuid viiruse leviku piiramiseks ei ole ühte võluvitsa, kasutada tuleb kõiki kättesaadavaid meetodeid komplektis,» öeldakse pöördumises.

Hetkel on valdavas enamuses koolides kasutusel erinevad kontaktõppe ja distantsõppe kombinatsioonid. Üks variant on kontaktõpe algklassidele, aga distantsõpe vanematele klassidele. Teine variant on «kordamööda lahendus», kus ühel päeval on koolis nooremad, teisel päeval vanemad õpilased.

Nädal tagasi algas õpetajate haigestumise laine, sest õpetajad kandsid küll visiire, kuid mitte maske ning see ei ole piisav. «Sel nädalal on alanud õpilaste haigestumise laine. Lähikontaktsetena on meie 80 kooliõest tänaseks karantiini suundunud kaks kooliõde,» kirjutavad õed.

«Kõik meie õed näevad kõrvalt, kuivõrd on laste, vanemate ja kooli personali seas üldine ärevuse foon kasvanud — ärrituvus, väsimus, unehäired, vererõhu kõrgenemine. Neid näiteid on igal õel palju. Murekohaks jäävad need, kel mingil põhjusel pole toetajaid ja kellest me ei pruugigi midagi teada. Koroonastatistikat koolides haldab haridusamet.»

Ühe võimalusena viiruse levikut koolimajades pidurdada tuleb õdede sõnul koolidel üle vaadata koristamise kord. Pindasid tuleks puhastada sagedamini kui kord päevas.

«Kevad on alles kaugel, pikk ja pime talv on veel ees. Viiruse levikul ja rasketel tagajärgedel on veel palju ruumi olukorda veel negatiivsemaks muuta. Me ei tohi juba praegu käega lüüa, vaktsiinide saabumiseni tuleb vastu pidada!»

Viiruse edasikandumise tõkestamiseks paluvad SA Tallinna Koolitervishoid kooliõed pidada kinni järgmistest juhistest: