Kiik: valitsus arutab täna täiendavaid piiranguid

Kiige sõnul on reedel arutlusel ka terviseameti ettepanekud huvitegevuse piiramiseks. «Tõenäoliselt on Harjumaal, Ida-Virumaal ja Põhja-Eesti regioonis mõistlik lühiajaliselt huviharidust selgelt vähendada. Ehk vaadata üle just need kohad, kus on kõrgemad nakkusriskid,» ütles Kiik.