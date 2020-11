Ida-Viru keskhaigla suurendab Covid-19 ravikohtade arvu

Eile õhtuse seisuga on taastusravi- ja õendusabi kliiniku puhangus nakatunud 20 töötajat ja 20 patsienti, enamus neist on ilma sümptomiteta. Haigla töö on korraldatud nii, et puhanguga seotud üksuste töötajad ei liigu haigla teistes üksustes. Plaaniline töö taastusravis ja õendusabis toimub piiratud mahus, ülejäänud haigla plaaniline töö jätkub muutusteta.