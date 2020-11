Neljapäeval meditsiiniajakirjas BMJ avaldatud värske ülevaate kohaselt ei viita praegused tõendid sellele, et remdesiviir mõjutaks Covid-19 puhul suremust või mehaanilise ventilatsiooni vajadust. WHO täiendus juhises ilmub umbes kuu aega pärast seda, kui remdesiviiri tootev ettevõte Gilead Sciences teatas, et USA toidu- ja ravimiamet kiitis remdesiviiri heaks koroonaviirusnakkuse raviks.