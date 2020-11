Ebamugavustunne jalgades? Neuroloog selgitab, kuidas saab leevendust levinud sündroomile

Tellijale

Rahutud jalad võivad põhjustada ebamugavust nii päeval kui öösel. Tundmused on väga erinevad. Confido neuroloog dr Toomas Toomsoo kirjeldab, et rahutud jalad võivad märku anda nii torkimise ja tuimuse, aga ka piinava valu ja sügelusega. Mõned inimesed kirjeldavad seda ka elektrivoolu surina või põletuse ja kuumuse tundena.

Päevasel ajal võib see võimatuks muuta rahulikult koosolekutel, teatris või isegi bussis istumise. «Inimene ei tea, kuidas jalgu sättida ja tunneb vältimatut vajadust tõusta ja jalgu sirutada,» selgitab arst. Peamiselt lööb rahutute jalgade sündroom välja õhtuti ega lase uinuda. «Häiritud uni võib viia unepuuduseni, mis omakorda võib tõsta südamehaigustesse ja depressiooni haigestumise riski ning põhjustada keskendumisraskusi.»

Dr Toomsoo sõnul pole rahutud jalgade sündroom kuigi haruldane haigus. «See on kesknärvisüsteemi häire, mis võib ilmneda juba lapseeas või kahekümnendates. Enamasti on noorelt välja lööv haigus pärilik ja aeglaselt kulgev. Haigus võib avalduda ka 50.-60. aastates. Sellisel juhul pole haigus pärilik ja süveneb kiiresti.»

Rahutud jalad on väga sagedased inimestel, kellel on rauapuudus. Selle saab välja selgitada raua depoovalgu, ferritiini analüüsiga. Kui ferritiin jääb alla 50 μg/L, on arsti sõnul mõistlik planeerida rauaasendusravi. Rahutuid jalgu kogeb raseduse viimasel kolmandikul pea iga kolmas naine. Rahutute jalgade sündroomi võivad esile kutsuda ka mõned igapäevased ravimid, näiteks antidepressandid.

Ravimeid, mida rahutute jalgade sündroomi puhul määratakse, on arsti sõnul peamiselt kahte sorti. Esiteks rauapreparaadid, sest tavaliselt on haiguse põhjuseks organismi madal raua tase. Teiseks dopamiini funktsiooni parandajad. Dr Toomsoo lisab, et rahutute jalgade sündroomi puhul on oluline ravi järjepidevus. «Sümptomid võivad kaduda päevadeks või isegi kuudeks, kuid kui ravi unarusse jätta, siis naasevad need taas.»