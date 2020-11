Ratas: Harju- ja Ida-Virumaa gümnaasiumiklassid peaks jääma kaugõppele 10. jaanuarini

«Lisaks me tegime täna otsuse, et valitsus soovib vähekindlustatud peredele, vähekindlustatud inimestele näha ette ka maskide andmise või maskide hüvitamise maskide näol,» sõnas Ratas.

Ratas selgitas, et täna võeti uued piirangud vastu sellepärast, et põhimõtteliselt on hetkeseisuga novembri lõpuks haiglate täituvus nii kõrge, et juba sulgeme 30 protsenti plaanilist ravi, vahendab ERR. Ratas tõdes, et kui täna otsuseid ei tee, siis kuu aega hiljem alates tänasest — mõni päev enne jõulupühi — on, ta kardab, haiglate olukord taas selline, kus plaanilist ravi teha ei saa.