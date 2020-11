Uuringutest on selgunud, kuidas levib enamik Covid-19 haigusjuhtudest

Enamikku koroonaviiruse infektsioone levitavad inimesed, kellel pole sümptomeid, teatas USA haiguste tõrje ja ennetamise keskus äsja ajakohastatud juhistes. Keskus lisas, et see on üks peamistest põhjustest, miks maski kasutamine on nii oluline, vahendab CNN.