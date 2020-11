Eesti haiglate koroonavõimekus: korraga saaks ravida 400 raskes seisus koroonahaiget

«Epideemia olukorras tuleb ju ravida kõiki patsiente, aga intensiivravi mõistes on kindlasti üks piirang hingamisaparaatide olemasolu ja neid on Eestis täna üle 300 ehk raskes seisundis Covid-haigeid saame ravida hetkel 300–400 patsiendi vahel, aga kuna aparaate tuleb ka Eestisse juurde, siis ütleme nii, et kuskil 400 ja natuke peale võimekus on Eestis praegu olemas,» selgitas Koppel ERR-i vahendusel.