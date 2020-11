Ungari hakkab esimese Euroopa riigina testima Venemaa koroonaviiruse vaktsiini

Välisminister Peter Szijjarto sõnul hakkavad Ungari teadlased testima, kas Sputnik V – augustis Venemaal registreeritud koroonavaktsiin – on ohutu ja efektiivne. Ungari näol on tegemist esimene Euroopa riigiga, mis Venemaal toodetud vaktsiini enda kätesse on saanud.