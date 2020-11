Uuring: taimetoidust koosnev menüü võib suurendada luumurdude ohtu

Ajakirjas BMC Medicine avaldatud uuringu käigus jälgiti 55 000 inimese toitumist ja tervisenäite ligi 18-aastase perioodi vältel, et selgitada toiduvaliku mõju luude tugevusele. Novaator vahendab Oxfordi Ülikooli teadlaste muret, et veganluse populaarsusega võivad kaasneda terviseprobleemid, kui veganid ei planeeri teadlikult oma dieedi toitainetesisaldust. Teadlased leidsid, et inimesed, kes ei söö liha-, muna- ega piimatooteid, ei saa toidust piisavalt kaltsiumit ega valku, mistõttu suureneb neil risk luumurdude tekkeks.

«Uuringud on näidanud, et madal kehamassiindeks (KMI) on seotud suurema puusaluu murdude riskiga ning kaltsiumi ja valgu vähene tarbimine on mõlemad seotud luude kehvema tervisega,» rääkis uuringurühma juht ja Oxfordi Ülikooli toitumisteadlane dr Tammy Tong Insideri vahendusel. Ta lisas, et inimesed peaksid alati arvestama oma dieedi eeliseid ja riske ning tagama toiduvalikus piisava kaltsiumi- ja valgusisalduse ning ka tervisliku KMI. See tähendab, et luude tervise seisukohalt on oluline püsida normkaalus ning süüa mitmekesist ja täisväärtuslikku toitu.