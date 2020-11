Popov: koroonapatsientide haiglaravi on kevadega võrreldes lühem

«Viimase poole aastaga on nõuded muutunud, isolatsiooni lõpetamise reeglid on muutunud leebemaks, ravi ja ravikvaliteet on muutunud,» loetleb terviseameti meditsiinistaabi juht dr Arkadi Popov ERR-i vahendusel põhjuseid, miks novembris langes haiglasoleku aeg alla kahe nädala, olles nüüd keskmiselt vaid kaks-kolm päeva.