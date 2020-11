Kaalukirurg: ülekaal mõjutab meeste seksuaalelu ja viljakust

«Ülekaalulisust peetakse siiani iseloomuveaks. Kuid tõsiasi on see, et väga paljudel inimestel on pärilik kalduvus tüsenemisele, milles nad ise ju kuidagi süüdi pole ning tänapäevases rasvumist soodustavas elu-, töö- ja toidukeskkonnas võimenduvad need geenid veelgi,» selgitab kaalukirurg dr Ilmar Kaur.