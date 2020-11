Tuvastati Covid-19 leviku kõrgaeg ja kuidas see erineb teistest koroonaviirustest

Lanceti ajakirjas avaldatud uuring näitab ka, et asümptomaatilised isikud võivad viirusest kiiremini vabaneda ja olla nakkusohtlikud lühemat aega.

elusviiruse eraldumine (kus elusviirus isoleeritakse ja testitakse, kas see suudab laboris edukalt paljuneda).

Teadlased võrdlesid oma avastusi ka kahe teise koroonaviiruse tüvega, et paremini mõista, miks Covid-19 on nii kiiresti levinud.

Nad leidsid, et SARS-CoV-2 (viirus, mis põhjustab Covid-19) viiruskoormus saavutab ülemiste hingamisteede tipu haiguse alguses, sümptomite tekkimise ja viienda päeva vahel.

Seda on oluline teada, sest arvatakse, et viiruse levik ülemistest hingamisteedest on peamine nakkusallikas. Võrdluseks: kahe teise koroonaviiruse tüve (SARS-CoV ja MERS-CoV) viiruskoormus saavutab tipu hiljem – vastavalt 10-14 päeval ja 7-10 päeval – pakkudes rohkem aega sümptomite tuvastamiseks ja karantiiniks.