Malaisia ​​tervishoiuministeerium teatas esmaspäeval Covid-19 juhtumite järsust tõusust piirkondades, kus asuvad Top Glove'i tehased ja töötajate ühiselamud. Siiani on testitud ligi 5800 töötajat, kellest 2453 osutusid koroonaviiruskandluse suhtes positiivseteks. Kindatootja sulgeb järk-järgult 28 tehast, et viiruspuhangut kontrolli alla saada, vahendab BBC .

Top Glove on olnud sel aastal ülemaailmses huviorbiidis oma rekordiliselt kõrge kasumiga, aga ka väidetavalt ekspluateerivate tööpraktikate tõttu. Malaisias on 41 kindatehast, kus paljud töötajad on pärit Nepaalist ja elavad rahvarohketes ühiselamukompleksides.