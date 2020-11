Teadlased loodavad uuest gripiravist abi ka Covid-19 vastu

«Suuname kõik välja töötatavad viirusevastased ravimid spetsiaalselt viirusnakkusega rakkudele,» ütles Purdue Ralph C. Corley keemiaprofessor Philip S. Low. «Nii ravime haigeid rakke terveid rakke kahjustamata. Kasutame seda võimalust immuunsust aktiveerivate ravimite valikuliseks viimiseks gripiga nakatunud rakkudesse. Samuti on potentsiaal, et see teraapia osutub tõhusaks inimestel, kes on nakatunud Covid-19-ga,» märkis Low.