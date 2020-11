Arstid maskikohustusest: kes tohib ja kes ei tohi maski kanda

Kui suur osa elanikkonnast kannab avalikes siseruumides maske, siis on võimalik ülemiste hingamisteede viirushaiguste levikut pidurdada. Kasu on nii ühekordsetest meditsiinilistest ehk kirurgilistest maskidest kui ka mitmekordselt kasutatavatest riidest näomaskidest.

Maski kandmine on keelatud

Maski kandmisele võib teha erandi järgmistel juhtudel:

Kerge ja mõõduka raskusega kroonilisi haigusi põdevad patsiendid on Covid-19 raskest kulust eriti ohustatud ja saavad maski kandmisest enim kasu. Seetõttu peaksid need inimesed ja nende läheduses viibijad kindlasti maske kandma.

Eesti Kopsuarstide Seltsi juhi Rain Jõgi sõnul on kahetsusväärselt hakanud levima linnalegend nagu oleks maski kandmine astmahaigel vastunäidustatud. «Kuna hingamisteede viirusinfektsioonid on üks peamisi astma ägenemise riskitegureid, on maski kandmine astmahaigetel eriti oluline, et vähendada [lisaks viiruse levikule] ka astma ägenemiste riski,» rõhutab Jõgi astmahaigetele maski kandmise olulisust.