Tartu ülikooli teadlased aitavad alustada revolutsiooni võitluses uneapnoega

Projekti juhib Erna Sif Arnardóttir Reykjavíki ülikoolist. Tema sõnul on au kaasata sellesse mahukasse teadus- ja arendusprojekti nii suur hulk Euroopa juhtivaid uneuuringute eksperte ja novaatoreid, et viia see valdkond üheskoos digitaalse tervishoiu esirinda. «Kasutades erialadevahelisi meetodeid ning infotehnoloogia ja tehisintellekti pakutavaid uusi võimalusi, püüame põhjalikult muuta viisi, kuidas saadakse ja kasutatakse teadmisi obstruktiivse uneapnoe ja teiste unega seotud hingamishäirete, näiteks pideva norskamise kohta. Analüüsis ja ravis keskendume inimeste igapäevaelule ning sillutame teed individuaalsemale ja personaalsemale tervishoiule,» ütles Arnardóttir.

Tartu ülikooli osalus

Jagomägi tõdeb, et müofunktsionaalse ravi kohta ei ole palju põhjalikke uuringuid ja need, mis on tehtud, on pigem väikse valimiga. «Eestis on valdkond kenasti arenenud, mistõttu oleme tugevad suuõõne funktsiooniamomaaliate uurijad ja saame rakendada oma oskusteavet suures konsortsiumis, sest iseseisvalt tegutseda on meie väiksuse juures pigem raske,» rääkis Jagomägi, lisades, et praegu on nende meeskonnal käimas ka kaks uuringut Vietnamis.