Sass Henno palub maske kanda: ka minusugusel enda meelest kõval vennal oli siiski vaja arste

Kirjanik rõhutab, et maske tuleks kanda mitte kohustusest vaid lugupidamisest nende vastu, kes peavad haigetega töötama — mitte enda, vaid nende ohustatute pärast, kelleks on meditsiinitöötajad ja nõrgema immuunsusega inimesed.

Henno tõdeb, et on samuti sümptomiteta ja enda tervisest väga ei hooli. Vaatamata arvamisele, et koroonaviirus temast jagu ei saa, on tal aga olnud möödapääsmatu vajadus arstiabi järele. «Ja samamoodi on sul vaja arste, kui sul või sul lastel midagi juhtub. Sul on vaja neidsamu haiglakohti, kui su pimesool umbe läheb või sul vähk avastatakse. Ja kui su lähedane jääb haigla ukse taha, sest arste või kohti pole, tunned sa südamest viha, valu ja ebaõiglust, mitte seda, et see on väljamõeldud probleem,» kirjutab Henno.

«Mis ma öelda tahan, on lihtne. Sul on kunagi vaja neid samu meditsiinitöötajaid, kes kannavad ka neid ebamugavaid maske, kui meid opereerivad ja kui meie oma tervisega hädas oleme.

Ja mõtle, siis, kui sul on vaja, peavad aitama meid need arstid, needsamad teadlased, needsamad meditsiinitöötajad, kelle palvete peale maski kanda me lihtsalt massina irvitasime,» toonitab kirjanik.

Ta lisab: «Siis, kui meil arste vaja on, ei aita kuskil kaubanduskeskuses ülbitsemine, et «noh, näidake mulle seda koroonat.» Siis ei aita su seinal debiilsete vandenõuteooriate jagamine. Siis ei aita see, et sa jagasid Jõksi või Madise analüüse, et «näe, ükski seadus mind maski kandma ei kohusta.».»

Henno rõhutab, et kõvem kui mistahes seadus on enda südameheadus. Ja seda, mis seal kirjas on, ei saa öelda mitte keegi teine. Maski kandmine on Henno sõnutsi hoolimise näitamine.

Ta tuletab meelde, et sümptomiteta lähikontaktsed levitavad seda neile, kes on nõrgema immuunsusega. «Ka see, et proovid võivad olla positiivsed või negatiivsed, aga need ei näita tegelikku olukorda. Ja ka see, et siis ei saa arstid sinuga tegelemata jätta, kui sa ise ühel hetkel meditsiinisüsteemi koormaks satud mõne oma tervisemurega... Ja fakt on ka see, et see pole seaduse, vaid inimlikkuse küsimus. Ja fakt on see, et oma kevadise karjaimmuunsuse katse teinud Rootsigi otsustas selles tänases laines ikka nende ebamugavate piirangute kasuks.»

«Meil ei ole võimalik tätoveerida otsa ette, et tere meditsiinisüsteem, ärge mind ravige, kui mul midagi juhtub, sest ma ei usu teie juttu,» sõnab Henno.

Kirjanik ütleb, et kõik tahavad, et kõik tahavad, et majandus lahti oleks, et saaks jälle mööda maailma lennata ja me ei muudaks oma tavapäraseid rütme.

«Aga praegu ma tahaks rohkem, et kuigi me tundume surematud, kannaks me neid kuradi ebamugavaid nartse näo ees just sellepärast, et see on toetus neile, kes töötavad eesliinil,» märgib ta.

«Lihtsalt toetame üksteist.»