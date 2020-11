Elektriratastoolihokit harrastav Jüri Lehtmets: elu ei saa ega tohigi pausil hoida

Iseseisvuse tunne

Liikumine, ka abivahendiga, muudab ratastoolitennisist Villiste sõnul ellusuhtumist positiivsemaks. «Just see, et ma saan endaga hakkama ja vajan vähem kellegi abi. Olgem ausad, igasugune abivajadus tekitab seesmiselt negatiivseid emotsioone ja mida vähem neid on seda positiivsem saad sa ise olla,» usub ta.

Saalihoki puhul on Lehtmetsa sõnul tegu näiteks ühega vähestest meeskonnaspordi aladest, kus sugu ja füüsiline vorm ei vähenda mängust osa saamise võimalusi. «Arvestama peab küll sellega, et trennis käimisel mängivad suurt rolli abistavad inimesed, kes aitavad trenni tulla, tooli siirduda ja vahel ka mängutoole parandada või selle sobivaks muuta. Kuid see-eest võib trennis saada väärt nippe ja nõuandeid nii mänguks kui ka eluks laiemalt.»

Elektriratastoolihoki harrastajad. FOTO: Erakogu

Rohkem jõudu igapäevasteks tegevusteks

Villiste sõnul on igapäevane liikumine oluline, sest keha vajab normaalseks toimimiseks füüsilist koormust. «Eriti oluline on see nende inimeste puhul, kellel on mõni füüsiline puue, sest nende igapäevased toimetused on tunduvalt raskemad, kui teistel. Ma olen ise üks päris hea näide - olen alakehast halvatud ja kõik minu tegemised sõltuvad ülakeha toimimisest. Mida treenitum ma olen, seda lihtsam on mul igale poole ennast tõsta – kuna jalad mul ei tööta ja kogu liikumine toimub käte abil,» selgitab ta ja lisab, et hea füüsiline vorm aitab tal elus paremini hakkama saada, sest võimaldab tal tunda end tervema ja elujõulisemana.

Liikumisest sportimiseni

Kui on soov teha midagi enamat ja muuta liikumine abivahendiga tõsisemaks sportimiseks, tuleks Villiste sõnul leida esmalt näiteks ratastoolisõbralik treeningklubi. «Siis on vaja leida treener, kes julgeks sinuga tegeleda. Ja teha selline treeningkava, mis sobib just sinule, sest iga vigastus ja võimekus midagi teha, on väga erinevad,» selgitab ta. Lisaks ratastoolitennisele ja elektriratastooli hokile saavad tõsisemad invaspordihuvilised lüüa kaasa näiteks ka ratastoolikorvpallis, curlingus, purjetamises või ka võrkpallis.

Igapäevase liikumisabivahendi puhul loeb eeskätt ohutus