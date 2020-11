Popov maskivastastest: ei tohi mõelda nii, et las eakamad kannatavad ja surevad

Popov ütles «Vikerhommikus» maskivastaste kavandatavat meeleavaldust kommenteerides, et selles on teatud vastuolud olukorraga, mis praegu Eestis valitseb.

«Me jõuliselt liigume sinna, kus epideemia progresseerub ja samal ajal ma näen, et on olemas teatud inimeste grupid, mis üsna aktiivselt avaldavad oma meelt selles osas. Ma saan aru, et inimestel on tunne, et ahistatakse natuke ja vabadust piiratakse, aga mina kutsun inimesi mõtlema rohkem teiste peale ja eelkõige vanemate inimeste peale, kes kannatavad kõige rohkem selle viiruse tõttu,» rääkis Popov.