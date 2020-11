Teadlased avastasid väljaspool Hiinat kaks uut koroonaviirust

SARS-CoV-2 teadaolevalt kõige lähedasem sugulane on seni RaTG13, mis jagab viirusega 96 protsenti oma genoomist ja tõenäoliselt eraldusid patogeenid ühisest eellasest 40–70 aastat tagasi. Nii et kui vastleitud viirus sarnaneb SAR-CoV-2-ga vähemalt 97 protsenti, oleks see tolle lähim teadaolev sugulane. Kui järjestused on vähemalt 99 protsenti sarnased, võib uus leitud viirus olla pandeemiapatogeeni otsene esivanem, ütles Hiina Hangzhou Zhejiangi ülikooli nakkushaiguste uurija Aaron Irving.