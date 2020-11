AstraZeneca avaldas tootmisvea, mis seab vaktsiini tõhususe kahtluse alla

Tellijale

Viga kirjeldav avaldus tuli mitu päeva pärast seda, kui ettevõte ja ülikool kirjeldasid süste kui «väga tõhusaid» ega maininud, miks osa uuringus osalejatest ei saanud kahe esimese doosiga ootuspärases koguses vaktsiini, kirjutab Medical Xpress.

Ekspertidele tundus üllatav, et vabatahtlike rühm, kes sai väiksema annuse, oli palju paremini kaitstud kui vabatahtlikud, kes said kaks täisannust. Väikeste annustega rühmas näis AstraZeneca sõnul olevat vaktsiin efektiivne 90 protsenti. Rühmas, kes sai kaks täisannust, näis vaktsiini efektiivsus olevat 62 protsenti. Ravimitootjad ütlesid tulemusi kombineerides, et vaktsiin on 70 protsenti efektiivne. Kuid viis, kuidas ettevõtted tulemusteni jõudsid ja neist teatasid, on põhjustanud ekspertide teravaid küsimusi.

Kolmapäevases avalduses teatas Oxfordi ülikool, et mõnes uuringus kasutatud vaktsiinimahutis ei olnud õiget vaktsiini kontsentratsiooni, nii et osa vabatahtlikest sai pool annust. Ülikool ütles, et arutas probleemi reguleerivate asutustega ja nõustus viima hilise etapi kliinilise uuringu kahe vaktsiinirühmaga lõpule. Tootmisprobleem on avalduse kohaselt kõrvaldatud.

Miks on vähem vaktsiini efektiivsem?

Ekspertide sõnul on väikeste annuste grupis suhteliselt väike arv inimesi ja seetõttu ka raske teada saada, kas rühmas nähtud efektiivsus on tõeline või statistiline juhus. Umbes 2741 inimest said pool vaktsiiniannust, millele järgnes täielik annus, ütles AstraZeneca. Kaks täisannust said kokku 8895 inimest.

Väikeste annustega rühmas ei olnud ükski inimene üle 55-aastane. Noorematel inimestel on tavaliselt tugevam immuunvastus kui vanematel, nii et võib olla, et väikeste annustega rühma osalejate noorus on see, miks see tundus efektiivsem, mitte annuse suurus.

Lisaks tekitab segadust vaktsiini väidetava 70 protsendise tõhususe arvutamine.

Tulla kahe erineva uuringu põhjal välja numbriga, mis ei esinda kumbagi annust – paljudel on sellega probleeme, ütles David Salisbury, kes on ülemaailmse Gathmani mõttekoja terviseprogrammi juhtidest.

Oxfordi teadlaste sõnul pole nad selles kindlad, miks väiksem annus näib tõhusam, ja nad töötavad põhjuse väljaselgitamise nimel.