Eesti teadlased avastasid uusi seoseid raseduse katkemise ja ema geenide vahel

Raseduse katkemine on paraku elu loomulik osa, sest juba diagnoositud rasedustest katkeb ligi 15 protsenti ehk iga viies. Kuigi raseduse katkemise oht suureneb koos ema vanuse tõusuga ja seda on seostatud ka mitmete erinevate muude põhjustega, jäävad ligi kahel kolmandikul juhtudel raseduse katkemised märkamata või jääb nende põhjus ebaselgeks.

On leitud, et raseduse katkemisel mängivad osaliselt rolli ka geenid. Varasemad uuringud on eelkõige keskendunud ema üksikute geenivariantide uurimisele seoses korduva raseduse katkemisega, kuid väikeste valimite tõttu on saadud vastuolulisi tulemusi. «Meie uuringusse oli kaasatud väga palju naisi, kelle geenivariante uurisime üle kogu genoomi ehk kogu DNA ulatuses, et leida juhuslike või korduvate raseduste katkemistega seotuid riskitegureid,» selgitas uuringu juhtivautor genoomika ja reproduktiivgeneetika vanemteadur Triin Laisk.

Selgus, et raseduse katkemine on seotud geneetiliste variantidega, mis osalevad platsenta funktsioonide reguleerimises. Lisaks näidati, et raseduse katkemine on seotud ka mitmete teiste haigustega, nagu astma, depressiooni ja ärritunud soole sündroomiga. Samuti täheldasid autorid olulisi seoseid suitsetamise, vaimse tervise ja üldise heaolu ning raseduse katkemise vahel. «Kuigi varasemad uuringud on näidanud, et raseduse katkemine suurendab depressiooni ja südame-veresoonkonna haiguste riski, ei teata põhjuseid, miks see nii on. Taolised geneetilised uuringud aga aitavad paremini mõista, mis võiks selliste seoste taga olla,» sõnas Triin Laisk.

Uuring hindas ainult emapoolse geneetika mõju raseduse katkemiste riskile. Juhtivautori sõnul tuleks edasi uurida ka isa ja loote genoome, mis samuti mängivad rolli raseduskomplikatsioonide tekkes. «Kuigi ema geenide uurimine aitas meil natuke kergitada raseduse katkemise põhjuste saladusloori, on kindlasti vaja teha edasisi uuringuid, eelkõige just selleks, et mõistaksime paremini edukaks raseduseks vajalikku bioloogiat ning raseduse katkemisega kaasnevaid terviseriske,» tõdes Laisk.