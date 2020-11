Venemaal avati koroonapandeemia keskel Covid-19 ravimitehas

Video vahendusel peetud avamiskõnes ütles Putin, et ravimitehas on ülioluline ajal, mil inimesed vajavad ravimeid iga päev. Lisaks koroonaravimitele hakatakse tehases tootma tuberkuloosi, diabeedi ja hepatiidi raviks kasutatavaid ravimeid, vahendab Reuters .

President viitas alles hiljuti Venemaa tervishoiusüsteemi vigasusele ja riigi kehvale toimetulekule kriisiga, ent üleriiklikke koroonapiiranguid ei ole endiselt kehtestatud. Neljapäeva hommikul teatas Venemaa rekordiliselt kõrgest 25 487 uuest koroonanakkuse juhtumist ja 524 surmast viimase 24 tunni jooksul, mis on kõrgeim näitaja pärast pandeemia algust.

Praeguse ligi 2,2 miljoni nakatunuga on Venemaa koroonapositiivsete arvu poolest maailmas neljandal kohal USA, India ja Brasiilia järel. Aates pandeemia algusest on Venemaal registreeritud üle 37 000 koroonasurma, vahendab WHO.