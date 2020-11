Saksamaa koroonakoldes algab laste ja noorte laustestimine

Viimase seitsme päeva jooksul on piirkonnas registreeritud rekordilised 603 juhtu 100 000 inimese kohta, mis on üle nelja korra suurem Saksamaa keskmisest nakatumisnäidust, vahendab Reuters .

«Teeme esimest korda laiaulatusliku testimise laste ja noorte hulgas,» rääkis Tüüringi liidumaa peaminister Bodo Ramelow ja täpsustas, et alles seejärel on võimalik mõista, kui ohutu on pandeemia ajal koolide ja lasteaedade avatuna hoidmine.