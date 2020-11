Eesti naine elu muutvast ravimist ja heldusest: mu lapsed saavad jälle kõndida

Tallinna lastehaigla toetusfond on alates 2019. aasta juulist aidanud perel, kus mõlemal lapsel on haruldane geenirike, osta ülikallist ravimit, mille kogumaksumus ulatub pea 600 000 euroni. Alates 1. jaanuarist 2021 võtab ravimi eest tasumise üle haigekassa.

Tiina lastel, 13-aastasel Elari Markusel ja 9-aastasel Amyl on diagnoositud ülimalt haruldane haigus x-liiteline hüpofosfateemia, mille tõttu laste organism kaotab neerude kaudu fosforit. Fosforipuudus põhjustab luude hõrenemist ning deformatsiooni, haigusega kaasnevad pidevad valud jalgades ning ilma ravita ootaks lapsi suure tõenäosusega ees invaliidistumine ning nad peaksid tulevikus ringi liikuma ratastoolis.

Liikumistegevused, nagu kõndimine või jooksmine, mis on tavalistele lastele iseenesestmõistetavad, põhjustasid õele-vennale raskusi ja valu. Elari Markusele, kellel on haigus avaldunud raskemalt, on tehtud alates kolmandast eluaastast kuus operatsiooni, et jalaluid metallplaatide abil sirgemaks painutada.

Uus ja kallis ravi

Kuna tegemist on väga harva esineva haigusega, ei olnud selle vastu olemas ühtegi ravimit. Varasemalt võtsid lapsed 4-5 korda päevas vees lahustuvaid fosforitablette ning D-vitamiini, kuid see vaid leevendas olukorda ega hoidnud haigust kontrolli all. 2018. aasta sügisel jõudis laste raviarsti dr Ülle Einbergini info äsja ravimiturule jõudnud uudsest bioloogilisest ravimist, mille toimeaine burosumab mõjutab organismis täpselt haiguse tekkekohta. Paraku oli tegemist ravimiga, mille hind esmase prognoosi järgi oli 160 000 eurot lapse kohta aastas, kahele lapsele seega 320 000 eurot aastas.

Uue ravimi lisamine haigekassa hinnakirja on aeganõudev protsess, seda enam, et tegemist on erakordselt kalli ravimiga ning lastel ei ole ülikiiret reageerimist vajavat eluohtlikku haigust. Seetõttu oli võimalik juba ette aimata, et haigekassale tehtud pöördumisele ravimi hinna kompenseerimiseks tuleb esialgu eitav vastus, kuna õigusruum ei võimalda nii kalli ravimi eest erandkorras tasuda.

Dr Einberg koos laste perega pöördus Tallinna lastehaigla toetusfondi poole 2019. aasta suvel ning fond otsustas koheselt perekonda aidata ning võtta mõneks ajaks ravimikulud enda kanda. «Pöördusime läbi erinevate meediakanalite üleskutsega Eesti inimeste poole ning kutsusime neid üles Amy ja Elari Markuse ravi heaks annetama,» meenutab Tallinna lastehaigla toetusfondi juhataja Inna Kramer. «Vajaminev summa oli ka fondi jaoks hiigelsuur, kuid otsustasime, et hakkame seda raha järk-järgult koguma, et laste raviga saaks võimalikult kiiresti algust teha. Laste puhul on oluline, et ravi kestaks seni, kuni kestab aktiivne kasvufaas, et luud saaksid areneda nagu tervetel lastel.»