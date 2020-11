UURING ⟩ Insuldipatsiendid vajavad harjumuste muutmiseks suuremat toetust

Insuldil on mitu mõjutatavat riskitegurit, sealhulgas käitumuslikud riskitegurid nagu suitsetamine, ülekaal ja vähene kehaline aktiivsus. «Mure on see, et insuldikogemusega patsiendid ei pööra oma tervisekäitumisele tihti piisavalt tähelepanu. Noorte insuldipatsientide tervisekäitumise muutmine on aga oluline. «Nad vajavad edukate muutuste tegemiseks ka arsti tuge, ja mitte ainult vahetult pärast insulti, vaid ka edaspidi,» tõdes uuringu üks autor, Tartu ülikooli kliinilise meditsiini nooremteadur Minni Saapar.