Perearst selgitab, kas test saab kinnitada koroonaviirushaigusest tervenemist

Praeguseks on Rospu sõnul teada, et asümptomaatilistel nakatunutel ja Covid-19 haigetel, kes põevad kodus või vajavad ravi haiglas tavaosakonnas (st meditsiinilises mõttes kerge ja mõõduka kuluga haigusjuhud), on esimesel haigusnädalal ülemistes hingamisteedes viirust palju ja umbes teise haigusnädala algusest väheneb viiruskoormus ülemistes hingamisteedes järsult, vahendab ERR.

Viiruse RNA ehk pärilikkusaine tuvastamiseks kasutatav muidu usaldusväärne PCR-test ei suuda teha vahet, kas tegemist on elus ja nakkusohtliku viirusega või juba kahjutuks tehtud viirusosakestega — kui hingamisteedes on viiruse RNA-d, siis test selle enamasti ka üles leiab.

«Antigeene ehk viirusevalke määrava testiga on sama probleem nagu PCR-testiga: kahjutuks tehtud viiruseosakesed on leitavad veel tükk aega pärast tervenemist ja nakkusohtliku perioodi möödumist, test ei suuda aga vahet teha, kas viirus on eluvõimeline või mitte,» selgitab Rospu.

Kokkuvõttes võib Covid-19 läbipõdenul, tervel ja mitte-nakkusohtlikul inimesel olla PCR-test täiesti vabalt positiivne, antigeenitest positiivne ja antikehade test negatiivne, ja ometi on ta meditsiinilises mõttes täiesti terve ning tal lubatakse naasta tavaellu.