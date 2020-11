Akna puudumine viis Eesti hambaarstid tegevusloata raviteenuse osutamiseni

Hambaravikeskuse juhatuse sõnul ei suutnud nende ühe ravitooliga hambaravi pakkuv mirkoettevõte luua senise koostööpartneri, Pirita Perearstikeskuse poolt valitud ruumides Terviseameti nõuetele vastavat ravikabinetti. Koostöös hoone valdajaga leidsid nad samas majas parema lahendusega ruumid. Kuna leitud pind oli ajutine kindla tähtajani mais 2021, siis loomuliku valguse puudumist peeti väikeseks veaks arvestades, et ruumis oli sundventilatsioon ja mõõdetud CO2 näitaja vastas normile.

Juhatusse kuuluvate Krista Vapperi ja Edith Peetrimägi sõnul otsustati töötada enne Terviseameti loa saamist lähtuvalt vajadusest töötajatele igakuiselt tasu maksta ja mitte saata inimesi teadmata ajaks palgata puhkusele. Samuti oli tekkinud märkimisväärne ootejärjekord ravi vajavatest patsientidest, sest plaaniline ravitöö oli seiskunud juba alates 2020. aasta märtsis välja kuulutatud koroonaviirusest tingitud eriolukorraga. Lisaks oli hambaravikeskuse juhatusel teadmine, et asutus, mille pinnal ruume renditakse, omab kehtivat tegevusluba arstiabi osutamiseks.

Novembri alguses sai hambaravikeskus Terviseametilt teate, et taotlust ajutisele pinnale kolimise järgselt tegevusluba saada ei saa rahuldada, kuna ruumis puudub loomulik valgus. Lisaks tekkis ka ootamatu olukord rendipinna valdaja vahetuse tõttu ning keskusele teatati vajadusest tegevusloa taotluses olnud ruumidest välja kolida.

Tänaseks on lepitud kokku ravitöö peatamine kõigi patsientidega, kellega on võimalik tervise seisundit ohustamata ravitööd edasi lükata. Vastuvõttudega alustatakse, kui on saadud Terviseametilt luba tegevuse jätkamiseks.