Arstid räägivad, millised terviseprobleemid kimbutavad noori Eesti mehi

Confido arst dr Andreas Abel kinnitab, et hoolt tuleb kanda nii vaimse kui füüsilise tervise eest. Arsti sõnul on alla 35-aastaste meeste hulgas sagedasemad terviseprobleemid seotud lihas-luukonna ja vaimse tervisega. «Kuigi statistika järgi on depressioon naiste hulgas sagedasem kui meeste hulgas, siis on õnnestunud enesetappe sooritavaid mehi rohkem ning noorte meeste suremusest Eestis moodustavad vigastused ja mürgistused märgatava osa.»

Lisaks tuleb tähelepanu pöörata võimalikele pärilikele terviseprobleemidele, mis perekonnas on esinenud, näiteks südamehaigused, diabeet ja pahaloomulised kasvajad. Ülekaalu, stressi ning kehvade toitumis- ja liikumisharjumuste tõttu esineb juba alla 35-aastaste hulgas vereringeelundite haiguseid, näiteks kõrgvererõhutõbe, ja diabeeti.

SYNLABi laboriarst dr Jüri Laasik kinnitab, et veresuhkur on üks olulisemaid meeste tervisenäitajaid. «Noorte meeste kiituseks peab ütlema, et normist kõrgemat veresuhkru taset kohtab suhteliselt harva. Kas on selle põhjuseks vähene magusatarbimine või hästitoimiv süsivesikute ainevahetus, mine võta kinni!» ütleb arst. Samuti saab laboris teostatud analüüsidest järeldada, et kahe Eestis valitseva terviseprobleemi, normist kõrgema kolesterooli ja madala D-vitamiini taseme esinemissagedus on noortel meestel oluliselt madalam kui elanikkonnas keskmiselt.

Kolesterool kipub paljudel olema soovituslikust kõrgem.