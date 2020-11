Testosterooni tase väheneb vanusega: kuidas see mehi mõjutab?

Tellijale

Testosterooni peetakse «meessuguhormooniks», mida meestel toodavad eelkõige munandid. Kuigi ka naiste munasarjad toodavad testosterooni, on meestel hormoonitootlikkus kordades suurem. See toetab meestele omaste joonte väljakujunemist nagu madalam hääletämber ja karvane rind. Lisaks mõjutab see spermatosoidide arengut ja hulka, eesnäärme talitlust, libiidot, samuti lihasmassi ja -jõudlust.

Liiga vähe testosterooni

SYNLABi laboriarst dr Jüri Laasiku sõnul on kõrge testosterooni tasemega seostatavaid probleeme keskealiste ja vanemate meeste puhul pigem harva, kui nad just ei manusta lihaste kasvu soodustavaid steroide. Pigem on meestel probleemiks normist madalam tase.

Arsti sõnul jõuab mehe testosterooni tase oma kulminatsiooni umbes 20-aasta vanuses. Seejärel hakkab see aeglaselt vanusega vähenema. Keskeas (30-50 aastastel) võib testosterooni tase meestel väheneda aastas umbes 1-2 protsenti. «Ehkki mõne mehe puhul ei pruugi testosterooni taseme langus olla märgatav, võivad teised keskeas või sagedamini alates 60. aastatest kogeda olulisi muutuseid kehas. Mõnikord nimetatakse seesugust testosterooni taseme langust hüpogondismiks ehk «meeste menopausiks».»

Testosteroon võib väheneda mehe kehas näiteks stressi, alkoholismi, raske füüsilise koormuse, mõnede ravimite tarvitamise või östrogeenteraapia tõttu. Haiguslikult kõrged väärtused esinevad tavaliselt koos hormoonsüsteemi erinevate häirtega.

«Rohkem kui kolmandikul üle 45-aastastest meestest võib testosterooni tase olla madalam, kui seda võiks pidada normaalseks,» ütleb dr Laasik.

Madala testosterooni taseme nähud võivad arsti sõnul olla:

Madal libiido, impotentsus, väikesed munandid ja vähenenud spermatosoidide arv

Väsimus

Lihasmassi vähenemine ja rasvumine

Meeleolumuutused ja probleemid mäluga

Keha- ja näokarvade vähenemine, juuste kaotus

Luude rabedus ja sagedasemad luumurrud

Madal sugutung

Testosteroon stimuleerib mehe seksiisu ja kui hormooni on kehas vähe, langeb ka soov seksida. Lisaks aitab hormoon kaasa erektsiooni saavutamisele ja püsimisele. Kui testosterooni tase on liiga madal, võib mehel olla probleeme seksi eelse erektsiooni saavutamise või spontaanse erektsiooniga (näiteks une ajal). Testosteroon mõjutab ka sperma tootmist ja mida vähem hormooni, seda väiksem on ejakulatsioonil sperma maht.

Väsimus

Madala testosterooni tasemega mehed kurdavad sageli suure väsimuse üle, mis esineb hoolimata rohkest unest. Samuti on neil raske motiveerida ennast trenni tegema.

Lihasmassi vähenemine ja rasvumine

Kuna testosteroon mängib lihaste kasvamisel olulist rolli, võivad madala testosterooni tasemega mehed märgata olulist lihasmassi vähenemist. Arvatakse ka, et tasakaalust väljas testosterooni ja östrogeeni tase võib põhjustada meestel rasvumist. Ja ka vastupidi – mida suurem on rasvapolster kõhul, seda madalam on testosterooni tase.

Meeleolu muutused ja probleemid mäluga

Madala testosterooni tasemega mehed võivad kogeda tavalisest rohkem meeleolumuutuseid, neil võib olla sagedamini depressiooni, kergesti ärritumist või on neil raskusi keskendumisega. Kuna vanusega väheneb nii testosterooni tase kui ka mälu, siis arvavad mitmed arstid, et madal testosterooni tase mõjutab ka mälu halvenemist.

Milline on normis testosterooni tase?