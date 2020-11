Parodontiidi uued ravimisviisid on vähem traumaatilised

«Nüüdseks on meditsiinis jõutud arusaamisele, et agressiivne kirurgia on inimestele ebamugav ja paranemine traumaatiline ning tänu hambaarsti laual olevatele uutele töövahenditele ja arenenud teadmistele on võimalik parodontiiti ravida ka ilma patsiendile suuremat traumat põhjustamata,» ütleb dr Toompere.

«Ka kirurgia on trauma ning iga lõige on haav, mis paraneb armiga ja armid põhjustavad kudede kootumist,» tõdeb ta. Vanasti tuli parodontiidi raskemate juhtude ravimisel arstil lõigata ige lõualuu küljest lahti nii, et hambajuur ning sellel olevad kudesid ärritavad ladestused tuleksid nähtavale. Seejärel puhastati igeme all olev hambajuur ladestustest ning õmmeldi ige uuesti kokku tagasi.

«Uued kaasaegsed ravimeetodid hambaarstiteaduses soovitavad operatsioone parodontiidi ravis vaid kõige keerulistematel juhtudel. Enamasti puudub selleks vajadus, kui haigusele on jälile saadud varakult,» sõnab Toompere. Alternatiivsed ravimeetodid teeb võimalikuks täna meditsiinis kasutuses olevad suured suurendused ja erinevad mikroinstrumendid, mis võimaldavad näha ja eemaldada hammastelt parodontiiti põhjustavad ladestused ilma iget lõikamata.

«Parodontiiti ravides on hambaarsti ülesanne saada patsiendi hambad nii puhtaks, et kinnituskoed «julgeksid» uuesti hambale kinnituda. Parodontiit tekib, sest bakterid kinnituvad hammastele ja moodustavad seal bakteriaalse biokile ehk rahvakeeli hambakatu. Biokile eemaldamine võimaldab igemetel ja sidekoe kiududel, mis hammast luu sees hoiavad, uuesti hamba ümbert kinni võtta ning hoida teda lõualuu sees nii, et säiliks mälumisfunktsioon,» selgitab arst.

Kui parodontiidi ravi on värskelt tehtud, on edasi oluline hoolt kanda, et haigus tagasi ei tuleks. Ravi lõppedes õpetab hambaarst patsiendile, kuidas oma hambaid õigesti puhastada, et vältida biokile tekkimist hammastele ning hambakivi moodustamist hamba juurtele. Neid õpetusi tuleks edaspidi hammaste puhastamisel jälgida ning käia hambaarsti poolt määratud intervallide tagant hammastekontrollis. «Tasub teada, et hammaste väljakukkumist on võimalik vältida, kuid see vajab sageli eluaegset haiguse jälgimist ja pühendumist,» ütleb Toompere.