Belgias töötav Eesti arst: lähikontakt on lubatud ainult ühe inimesega

Tänaval on lubatud kohtuda kuni neljal inimesel, kes hoiavad 1,5-meetrist vahet. Ehk siis, kui oled kuue inimesega tänaval koos, saad trahvi. Trahv on 250 eurot inimese kohta. Politsei ei hoia tagasi. Kui ta näeb punti inimesi koos või öösel väljas, siis kirjutavad trahvi,» räägib arst.

«Avatud on ainult toidupoed ja ehituspoed/aiakeskused. Toidupoest saab üksnes toitu. Supermarketid ei tohi näiteks mänguasju seni müüa, kuni mänguasjapoed on suletud. Neid asju saab tellida interneti kaudu. Spordikeskused on suletud. Belgiale omane elav sotsiaalelu ja baarikultuur on kolinud internetti,» räägib Helemaa.