31-aastane Celine Ng-Chan on üks vähestest Singapuri naistest, kes nakatusid SARS-CoV-2 viirusega raseduse ajal ning on nüüdseks sünnitanud. «Lastearst ütles, et minu Covid-19 antikehad on kadunud, kuid Aldrinil [pojal] on Covid-19 antikehad. Mu arst kahtlustab, et olen raseduse ajal pojale oma Covid-19 antikehad üle kandnud,» rääkis naine Straits Times'ile.