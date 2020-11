Arstid järjestasid Covid-19 sümptomid avaldumise aja järgi

Selle aja jooksul ei tea nakatunud inimene tõenäoliselt veel, et on haige, kuid tõendid näitavad, et nad võivad viirust edasi kanda sümptomitele eelneva perioodi ajal.

5. päev: rasketel juhtudel võivad sümptomid halveneda. Patsientidel võib olla hingamisraskusi, eriti kui nad on vanemad või neil on krooniline haigus.

10. – 11. päev: kui patsientidel on süvenevad sümptomid, on see haiguse progresseerumise aeg, mil nad tõenäoliselt viiakse intensiivraviosakonda. Nendel patsientidel on tõenäoliselt esinenud rohkem kõhuvalu ja söögiisu kaotust kui kergema haiguskuluga patsientidel.