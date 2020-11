Soolehaigusega inimeste elu lihtsustavad lukustamata tualetid ja WC-kaart

WC-kaart on vajalik soolehaigusega patsientidele, et võimaldada neil vajadusel probleemideta viivitamatut ligipääsu lähimasse tualetti. Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts kutsub kõiki avalikke asutusi liituma WC-kaardi projektiga, et võimaldada soolehaigusega patsientidel komplikatsioonideta kasutada avalikke tualette.

«Eestis on umbes 2500 erineva põletikulise soolehaigusega inimest ning igal aastal saab uue diagnoosi veel umbes 500 inimest, kelle eripäraks on see, et neil on vaja tihti ja ootamatult külastada WC-d. Nende inimeste jaoks on väga oluline, et avalikud WC-d oleksid märgistatud – näiteks kauplustes – ja et ka inva-WC-de uksed oleksid avatud, mitte et peaks võtit kuskilt eraldi tooma ja paluma,» selgitas Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsi juhatuse liige Janek Kapper.

WC-kaardi esitanud inimese võiks lubada puuetega inimestele mõeldud tualetti, kui see on lukustatud, tasulisse WC-sse tasuta, klienditualetti näiteks kohvikutes ka siis, kui ta ei ole klient ning personalitualetti. «Kui põletikulise soolehaigusega inimene teab neid kohti, mida ta saab vajadusel viivitamatult kasutada, paraneb oluliselt nende inimeste elukvaliteet ja nad julgevad rohkem kodust välja tulla,» lisas Janek Kapper.

Kapper lisab, et ettevõtted ja ürituskorraldajad, kes on liitunud WC-kaardi projektiga, võiksid välja panna vastava kleebise, et ka näiteks WC järjekorras seisvad inimesed kontsertidel ja teatrites oskaksid märgata ja mõistaksid, kui inimesed oma kaardiga nii-öelda vahele trügivad.

WC-kaardiga, mida on võimalik tervise eripärade olemasolul taotleda Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsist, saab juba täna paljudes kohtades uksi kergemini avada – paljud ettevõtted on näidanud üles hoolivust ja projektiga liitunud. «WC-kaart on just üks selline «pisike» meede, mille kasutaja vajab ühiskonna poolt tuge ja mõistmist, et suuta iseseisvalt elada täisväärtuslikku elu,» ütles Kapper.

Ettevõtted ja asutused saavad oma liitumise soovist WC-kaardi projetiga teada anda, võttes ühendust Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsiga.