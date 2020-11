Mustamäe meditsiinilinnakusse luuakse uus kompetentsikeskus naistele ja lastele

Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees dr Katrin Luts ütles, et Põhja-Eesti laste- ja naistekliiniku näol oleks tegemist põhimõttelise muudatusega Eesti meditsiinimaastiku ühes valdkonnas – perinatoloogias –, mida on peetud vajalikuks ja millest on räägitud juba viimased kolmkümmend aastat ning mille rajamisega oleme arenenud riikidest ammu maha jäänud.

«Lastehaigla ja regionaalhaigla tiheda koostöö loogiline jätk on ühise tegevuse võimestamine just naiste ja laste tervise teemadel. Mustamäe meditsiinilinnaku terviklikkuse jaoks on see areng möödapääsmatult vajalik,» ütles Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu, lisades: «Oleme väga rõõmsad, et anname ühiselt kompetentsikeskuse arengukava luues koostööle ka lepingulise vormi.»