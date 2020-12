Tervise lühiuudised

Avastati seosed raseduse katkemise ja geenide vahel

Tartu Ülikooli genoomika instituudi teadlaste värskes teadusartiklis kirjeldati seni avastamata seoseid raseduse katkemise ja ema geenide vahel. «Meie uuringusse oli kaasatud väga palju naisi, kelle geenivariante uurisime üle kogu genoomi ehk kogu DNA ulatuses, et leida juhuslike või korduvate raseduste katkemistega seotud riskitegureid,» selgitas uuringu juhtiv­autor, genoomika ja reproduktiivgeneetika vanemteadur Triin Laisk. Selgus, et raseduse katkemine on seotud geneetiliste variantidega, mis osalevad platsenta funktsioonide reguleerimises. Lisaks näidati, et raseduse katkemine on seotud ka mitmete­ teiste haigustega, nagu astma, depressioon ja ärritunud soole sündroom. Samuti täheldasid autorid olulisi seoseid suitsetamise, vaimse tervise ja üldise heaolu ning raseduse katkemise vahel. «Kuigi varasemad uuringud on näidanud, et raseduse katkemine suurendab depressiooni ja südame-veresoonkonna haiguste riski, ei teata põhjuseid, miks see nii on. Taolised geneetilised uuringud aga aitavad paremini mõista, mis võiks selliste seoste taga olla,» sõnas Triin Laisk. Nature Communications / PM Tervis