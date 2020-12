Turvalisus peaks olema norm iga seksuaalsuhte korral

«Turvalisus on seksuaalsuhetes väga oluline,» ütles Tervise Arengu Instituudi (TAI) tervise ja heaolu edendamise keskuse juht Tiia Pertel. Kondoomi kasutamisest ei tohiks loobuda enne, kui mõlemad partnerid on infektsioonide suhtes testitud. Püsisuhtes, kus partnerid on testitud ja kõrvalhüppeid ei tee, võib seksi nautida ka ilma kondoomita. «Usalduslik ja monogaamne seksuaalsuhe tagab parima võimaliku kaitse seksuaalsel teel levivate infektsioonide ja HIV-i eest,» rõhutas Pertel.