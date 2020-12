Ekspert seksuaalsest ärakasutamisest: nooremad on kergesti mõjutatavad, sest tahavad väga meeldida

Väga oluline on tähele panna igasuguseid märkusi nagu «see on meie saladus» või «jäägu see meie vahele». «Tegelikkuses on ärakasutajad pigem lapsele tuttavad inimesed ja paraku juhtuvad sellised asja ikkagi koduseinte vahel,» ütleb Koplik ja lisab, et see ei peagi olema kohe noore vägistamine. Selleks võivad olla ka noorele vastumeelsed puudutused ja ärakasutaja palved teda puudutada. «Kui täiskasvanud, olgu ta ka kasvõi seitsmeteistkümne aastane, ütleb, et see on meie saladus ja palub sellised asjad hoida omavahel, siis saab ta väga hästi aru, et asi ei ole õige. Sellisel juhul on tegu lapse survestamisega.»