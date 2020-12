Villu Tamme koroonaga haiglas: kadunud on igasugune soov heietada

«Täna on mul 16. haiguspäev, viies päev haiglas ja teine päev, mil oman mobiilset arvutilaadset seadet. Jah, üldse teine päev elus, eile ülemus saatis tahvelarvuti, kunagi varem pole mul olnud ühtki läpakat ega muud sarnast riistapuud. Kunagi varem pole ka Covidit olnud, nii et põnev aeg, moodsad haigused, moodsad aparaadid,» kirjutab Tamme.

«Esimestel haiglaöödel mõtlesin välja umbes seitse mahukat osa heietusi sel teemal ja otsustasin kirja panna, kui arvuti saan. Paraku on peaagu kõik sellest ununenud, veel olulisem on see, et kadunud on üldse igasugune soov heietada, kellele seda vaja on, möla isegi maailm täis,» lisab Tamme.