15 sümptomit, mille ilmnemisel tuleb koheselt arsti poole pöörduda

Kõrge palavik võib viidata väga paljudele erinevatele haigustele. Arstiga tuleks ühendust võtta selleks, et kõige halvemate stsenaariumite tõenäosus eemaldada. Tõsisteks muredeks, mis tekitavad kõrget palavikku ja mille puhul on vaja arsti sekkumist, on näiteks bakteriaalne infektsioon ja kopsupõletik, kirjutab Men’s Health.